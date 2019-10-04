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Türkiye ve dünya gündemi 4 Ekim 2019

4 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 4 Ekim 2019

4 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rize Valiliğini ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılışına katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu, Mengen ve Kıbrıscık belediyelerine ziyarette bulunacak, Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasının temel atma törenine iştirak edecek.

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da "Trafik Güvenliği Televizyon Ödülleri Yarışma Programı"na katılacak.

- Soylu'nun yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Trabzon'un Fethi'nin 558. Yıl Dönümü Kutlamaları ve 11. Trabzon Günleri'ne iştirak edecek.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valilik ve Eskişehir Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Gülay Kanatlı Ortaokulu'nun açılışı ile milletvekilleri, hayırseverler ve iş insanlarıyla toplantıya katılacak.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da Almanya Milli Günü Resepsiyonu'na iştirak edecek.

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz-eylül dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketi ile eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. 

8- TÜİK, ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

9- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

10- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- 4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürecek.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivali ziyaret edecek.

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile görüşecek ve Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'na katılacak.

- Karadağ-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'na katılacak Kasapoğlu, daha sonra Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic ile bir araya gelecek.

13- Süper Lig'in 7. hafta mücadelesi Fenerbahçe-Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

14- THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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