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Türkiye ve dünya gündemi 5 Aralık 2019

5 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 5 Aralık 2019

5 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Şehitleri ile Yürüyor Anma Yürüyüşü, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar helikopter gösterisi programlarına katılacak.

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Anadolu Otel'de partisince ikincisi düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın kapanışına katılacak.

3- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapılacak.

4- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

6- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

7- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

8- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

9- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket maçlarıyla sona erecek.

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla tamamlanacak.

11- Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları ve ikinci yarı hazırlıkları izleniyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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