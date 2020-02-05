Türkiye ve dünya gündemi 5 Ocak 2020

5 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

5 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı ile Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne katılacak, Delice'de halka hitap edecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'ne iştirak edecek.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Okuryazarlık Seferberliğinin İkinci Yılı Etkinliği'ne katılacak.

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak.

4- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif üzerinde görüşmeler devam edecek

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Türkiye Jeotermal Kongresi"ne katılacak.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dünya Bankası Ticaret ve Küresel Değer Zincirleri Konferansı'na iştirak edecek.

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, büyükelçiler ve yabancı heyet temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

8- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsasının ortaklaşa düzenlediği "Üye Ödüllendirme Töreni"ne katılacak.

9-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle toplantıda bir araya gelecek.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

12- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesi Senato Genel Kurulunda oylanacak.

14- İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçlerinin saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

15- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

16- Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

17- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

18- Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final Turu'nun ilk maç haftasında GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmaları yapılacak.

19- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

20- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 14. ve son haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Fransa'nın Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez takımını konuk edecek.

- A Grubu'nda Türk Telekom, Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

21- Basketbol ULEB Avrupa Kupası Top 16 Turu'nun 5. haftasında G Grubu'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek.

- H Grubu'nda TOFAŞ, deplasmanda İspanya'nın Unicaja Malaga takımının karşısına çıkacak.

22- FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur L Grubu'nun 6. ve son hafta maçında iki Türk ekibi Pınar Karşıyaka ve Bahçeşehir Koleji karşı karşıya gelecek.

23- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftası, Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray HDI Sigorda-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

24- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında VakıfBank, deplasmanda İtalya'nın Savino Del Bene takımıyla karşılaşacak.