  • BIST 99.621
  • Altın 255,049
  • Dolar 5,6030
  • Euro 6,3140
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
SON DAKİKABir ülkede tüm FETÖ okulları devredildi
»

Türkiye ve dünya gündemi 5 Temmuz Cuma

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 5 Temmuz Cuma

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuşma yapacak.

3- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, NGN Star Of Bosphorus'un veri merkezi açılışı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek.

5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Maya Çalma Töreni ve Nasreddin Hoca Meydanı'nın açılışına katılacak.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü" başlıklı programa iştirak edecek.

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.

8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nin açılış programına katılacak. 

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul edecek.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan-Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.

11- TÜİK, "Dünya Nüfus Günü, 2019" haber bültenini yayımlayacak.

12- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

13- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kapu Camisi'nde cuma namazında hutbe irad edecek.

14- Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul'dan ilk hac kafilesi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlanacak. 

15- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. 

16- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası A Grubu ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelecek. 

17- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı, Çin'in Nanjing kentinde sürüyor. 

18- Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. 

19- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fas-Benin ve Uganda-Senegal maçları yapılacak. 

20- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi 5 Temmuz Cuma05 Temmuz 2019 Cuma 09:44
  • Bakan müjdeyi verdi: Kamuya KPSS puanıyla 12 bin personel alınacak05 Temmuz 2019 Cuma 09:35
  • Ankara'da dehşet: 8 yaralı var05 Temmuz 2019 Cuma 09:33
  • 5 Temmuz 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ05 Temmuz 2019 Cuma 08:27
  • 5 Temmuz 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ05 Temmuz 2019 Cuma 08:26
  • Canlı yayında çarpıcı açıklamalar05 Temmuz 2019 Cuma 06:10
  • Minik Poyraz'ın feci ölümü05 Temmuz 2019 Cuma 06:01
  • Çuval olayının tüm detaylarını anlattı05 Temmuz 2019 Cuma 05:59
  • Ankara'da otomobil köprüden düştü05 Temmuz 2019 Cuma 05:56
  • Çiftlik Bank davasında iki sanık tahliye edildi05 Temmuz 2019 Cuma 05:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti