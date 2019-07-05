Türkiye ve dünya gündemi 5 Temmuz Cuma

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılacak. 2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'nda konuşma yapacak. 3- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak. 4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, NGN Star Of Bosphorus'un veri merkezi açılışı ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na iştirak edecek. 5- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında Maya Çalma Töreni ve Nasreddin Hoca Meydanı'nın açılışına katılacak. 6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü" başlıklı programa iştirak edecek. 7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Telekom "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak. 8- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nin açılış programına katılacak. 9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları kabul edecek. 10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan-Haziran dönemine ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak. 11- TÜİK, "Dünya Nüfus Günü, 2019" haber bültenini yayımlayacak. 12- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak. 13- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kapu Camisi'nde cuma namazında hutbe irad edecek. 14- Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul'dan ilk hac kafilesi, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlanacak. 15- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak. 16- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası A Grubu ikinci maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya gelecek. 17- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı, Çin'in Nanjing kentinde sürüyor. 18- Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. 19- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Fas-Benin ve Uganda-Senegal maçları yapılacak. 20- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.