Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi'de toplu açılış töreni ile Trabzon Yaşlıları Koruma Derneğinin akşam yemeğine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na iştirak edecek.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Büyük Darülaceze Aile Buluşması"na katılacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakırköy, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşacak, pazar yeri esnafını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm toplantısına iştirak edecek.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan'da Rami Kuru Gıda Hali yönetimi ve esnafı ile kahvaltıda bir araya gelecek, Bakırköy'de Deniz Ticaret Odası buluşmasına, Şişli'de Trabzonlu iş adamları buluşmasına, Bayrampaşa'da Gostivar ve Köyleri Derneği buluşmasına katılacak, Gaziosmanpaşa'da Ceylanspor Kulübü Derneğini ziyaret edecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Darülaceze'yi ziyaret edecek.

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ekonomi Masası üyeleri ile birlikte Türk-İş'e bağlı Deriteks Sendikası'na ziyarette bulunacak.

8- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi görüşülecek.

9- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye-Birleşik Krallık Ticari İlişkilerinin Geleceği Toplantısı"na katılacak.

10- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa Fizik Olimpiyatı ve Türkiye Proje Yarışmaları" birincileri ile buluşacak.

11- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim ile perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

12- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

13- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

14- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vefat eden Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için öğle namazını müteakip Ankara Hacı Bayram Camii'nde kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak.

15- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 26 eski öğretmenin yargılanmasına devam edilecek.

16- Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, federasyon yetkilileriyle toplantı yapacak.

17- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin final serisinde yaşananlarla ilgili Ülker Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

18- Avrupa Eskrim Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde sürüyor.

- A Milli Kadın Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı 2019 FIVB Uluslar Ligi 5. ve son hafta ilk gün maçında Belçika'yı konuk edecek.

19- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda C Grubu üçüncü ve son maçlarında Jamaika-Avustralya, İtalya-Brezilya karşı karşıya gelecek.