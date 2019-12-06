Türkiye ve dünya gündemi 6 Aralık 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Orhangazi ile İnegöl ilçelerinde okul ve cami açılışı yapacak, Valiliğe ziyarette bulunacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenecek Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'na katılacak, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson'u kabul edecek.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde KOSGEB ve DEİK arasında İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çay Barajı'nda incelemede bulunacak, tarım ve orman sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek, AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'da düzenlenen 5. MED - Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda Akdeniz Bölgesi'ne ilişkin meselelerde Türkiye'nin vizyonu ve stratejisine ilişkin konuşma yapacak, forum kapsamında ikili temaslarda bulunacak.

9- Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformu aleyhindeki grev ve gösteriler takip edilecek.

10- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimi sırasında Su Altı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Su Altı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- SETA İstanbul Ofisi'nde "Müslüman Ülkelerde ve Türkiye’de İslamofobi" başlıklı panel düzenlenecek.

13- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli judocuları kabul edecek, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu​'nda Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finali yarışlarını izleyecek.

14- Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

15- Voleybolda FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Çin'in Shaoxing kentinde sürüyor.

- Organizasyonun dördüncü gününde A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA, Çin temsilcisi Guangdong Evergrande, B Grubu'nda ise VakıfBank aynı ülkeden Tianjin Bohai Bank ile karşı karşıya gelecek.