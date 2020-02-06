Türkiye ve dünya gündemi 6 Şubat 2020

6 Şubat 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

6 Şubat 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelecek ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler, Van Jandarma Filo Komutanlığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılacağı törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

3- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

4- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın (AGROEXPO) açılış törenine katılacak.

6-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

7- TÜİK, 2019 yılı hayvansal üretim istatistiklerini açıklayacak.

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

11- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor

12- Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.

15- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

16- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor ile Demir Grup Sivasspor, Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

17- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenleyeceği basın toplantısında, gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

18- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

19- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda yer alan iki Türk takımı Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.