Türkiye ve dünya gündemi 6 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ile kahvaltıda, İstanbul belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya gelecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Birinci Ekonomi Konferansı'na katılacak, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüşecek, KKTC Yatırım Danışma Konseyi Üçüncü Toplantısı'na iştirak edecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Göç Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.

4- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

5- TİKA tarafından, Anadolu Ajansı, TRT, THY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile TÜGVA başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle düzenlenen ve üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılmasını amaçlayan "Tecrübe Paylaşım Programı"nın tanıtım töreni gerçekleştirilecek.

6- 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda sürüyor. Organizasyonun ikinci gününde başpehlivanlar çayıra çıkacak.

7- Voleybolda 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabı Çin'de yarı final maçlarıyla sürüyor. Yarı finalde Türkiye ile Brezilya, ABD ile Çin karşı karşıya gelecek.

8- Voleybolda FIVB Erkekler Challenger Kupası, Slovenya'da yarı final maçlarıyla devam ediyor. Yarı finalde Türkiye ile Küba, Slovenya ile Belarus karşılaşacak.

9- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında İngiltere ile İsveç karşılaşacak.

10- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, İngiltere'nin başkenti Londra'da sürüyor.