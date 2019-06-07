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Türkiye ve dünya gündemi - 7 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi - 7 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnafı ve Trabzonlular Derneğini ziyaret edecek, helikopterle trafik denetimine katılacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'da AK Parti İl Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak. 

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

4- St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı oturumla ikinci gününde devam edecek.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 8 Haziran Cumartesi günü yapılacak maç öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- Türkiye, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

7- 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda cumartesi günü Türkiye ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. 

- Fransa, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.

8- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 3. hafta A, B, D, F ve G gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak.

9- Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Arnavutluk'u konuk edecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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