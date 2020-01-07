Türkiye ve dünya gündemi 7 Ocak 2020

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenecek "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katılacak.
3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak edecek.
4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun tarafından Başkanlık Sarayı'nda kabul edilecek.
5- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
7- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.
8- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.
9- YÖK Başkanı Yekta Saraç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı"na katılacak.
10- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonla irtibat kurdukları iddia edilen biri tutuklu 7 askeri personelin yargılanmasına devam edilecek.
11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
12- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.
13- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de düzenlenen MHK Kış Semineri'nin resmi açılışını takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak.
14- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu H Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.
15- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İspanya ekibi San Pablo Burgos'a konuk olacak.
- D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.
16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kastamonu Belediyespor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.
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