Türkiye ve dünya gündemi 7 Ocak 2020

7 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da düzenlenecek "YLSY Yurtdışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Programı"na katılacak.

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, taşıt alım satımında güvenli ödeme sisteminin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliğinin yetkilendirilmesine yönelik protokol imza törenine iştirak edecek.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Abdulmecid bin Tebbun tarafından Başkanlık Sarayı'nda kabul edilecek.

5- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

7- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu takip ediliyor.

8- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki hükümet karşıtı protestolar izleniyor.

9- YÖK Başkanı Yekta Saraç ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı"na katılacak.

10- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonla irtibat kurdukları iddia edilen biri tutuklu 7 askeri personelin yargılanmasına devam edilecek.

11- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek.

13- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalya Belek'teki Calista Luxury Resort Otel'de düzenlenen MHK Kış Semineri'nin resmi açılışını takiben FIFA Kokart Töreni yapılacak.

14- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu H Grubu ilk hafta maçında TOFAŞ, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı konuk edecek.

15- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İspanya ekibi San Pablo Burgos'a konuk olacak.

- D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak.

16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Kastamonu Belediyespor ile Pazarspor karşı karşıya gelecek.