Türkiye ve dünya gündemi 7 Şubat 2020

7 Şubat 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

7 Şubat 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışına katılacak.

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" ve "Osmaniye İş Dünyası ile Buluşma" etkinliklerine iştirak edecek.

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının ocak ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı hazine nakit gerçekleşmelerini duyuracak.

5- TOBB ve TEPAV tarafından gerçekleştirilen Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi'nin tanıtımı yapılacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutunda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor

8- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

9- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Merkez Ulu Camisi'nde cuma namazı ve hutbe irad edecek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileriyle buluşmaya ve üniversite camisinin açılışına katılacak.

11- Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesine ilişkin gelişmeler ile şehit askerlerin memleketlerindeki cenaze törenleri takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.

13- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

14- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

15- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yenilenen ve 8 Şubat Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan Burhan Felek Atletizm Stadı'nda açıklamalarda bulunacak

16- Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

17- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.