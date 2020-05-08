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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "e-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız" dayanışma kampanyası dijital lansman toplantısına katılacak.

2- TÜİK, nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. 

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

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