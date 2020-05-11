Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile mart ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

2- Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Danıştayın 152. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret edecek, mozoleye çelenk bırakacak.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

4- Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumuyla ilgili karar almak üzere bir araya gelecek.