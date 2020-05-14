  • BIST 99.968
  • Altın 384,230
  • Dolar 6,9531
  • Euro 7,5163
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 21 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

3- TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi üretim, ciro, perakende satış endeksini; nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini duyuracak.

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Gül, Ankara Adliyesi'nde alınan virüs önlemlerini inceledi14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 'İmamoğlu'na 27 soruşturma' haberine açıklama14 Mayıs 2020 Perşembe 09:52
  • Kıyı otelleri 'devre tatil sistemi'ne dönüştürülsün önerisi14 Mayıs 2020 Perşembe 09:51
  • Türk avukatlardan koronavirüsün yayıldığı Çin'e dava14 Mayıs 2020 Perşembe 09:48
  • İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 7814 Mayıs 2020 Perşembe 09:43
  • Kamu çalışanları 18 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılacak14 Mayıs 2020 Perşembe 09:30
  • AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: Türkiye, pandemi sürecini başarıyla yönetti14 Mayıs 2020 Perşembe 09:24
  • Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişiklik14 Mayıs 2020 Perşembe 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk14 Mayıs 2020 Perşembe 09:21
  • Bakan Soylu: Yurt içinde 5 terörist daha azaldı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti