Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AB Büyükelçileri ile video konferans yöntemiyle görüşme yapacak.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
3- TÜİK, mart ayına ilişkin sanayi üretim, ciro, perakende satış endeksini; nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini duyuracak.
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
5- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya gelecek.
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