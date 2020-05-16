Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik çelik kulelerinin son bloku, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katılımıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek. (Çanakkale)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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