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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katılacak. 

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılışını yapacak. 

3- TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimiz Abdulkadir Nişancı (41), vefatının birinci yılında Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında anılacak. (Bayburt)

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