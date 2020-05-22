Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) "webinar"ına katılacak.
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılışını yapacak.
3- TOBB, nisan ayına ilişkin kurulan-kapanan şirketler istatistiklerini açıklayacak.
4- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ilk çeyreğine ilişkin işgücü girdi endeksleri ile mayıs ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.
5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimiz Abdulkadir Nişancı (41), vefatının birinci yılında Bayburt merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında anılacak. (Bayburt)
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