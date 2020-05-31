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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pütürge'de Afet Konutları şantiye sahasını inceleyecek ve basın açıklaması yapacak, Kale ilçesinde şantiye sahasında, Battalgazi Çiçekdağı 1. ve 2. bölge şantiye sahalarında, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Polis Memuru Atakan Arslan için Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. 

4- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ABD genelinde devam eden protesto gösterileri izleniyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çevrim içi olarak düzenlenen Red Bull Chess Masters final yayınına katılacak.

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