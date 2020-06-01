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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde açıklama yaptıktan sonra vatandaşlarla ilk uçuşa katılacak, Esenboğa Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri ile Kültürel İstihdam verilerini açıklayacak. 

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

5- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri izleniyor.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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