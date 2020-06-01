Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Süt Günü dolayısıyla sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinde İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleştirilecek ilk uçuş öncesinde açıklama yaptıktan sonra vatandaşlarla ilk uçuşa katılacak, Esenboğa Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak.
3- Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri ile Kültürel İstihdam verilerini açıklayacak.
4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.
5- Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde devam eden protesto gösterileri izleniyor.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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