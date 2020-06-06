Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Halkalı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek etkinliklere iştirak edecek.
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı projesinde 5. kısmın hizmete alınması törenine katılacak.
4- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.
5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.
6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
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