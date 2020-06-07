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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ve Güney Rezerv Konut Projesi alanında, Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Kentsel Dönüşüm alanında, Kağıthane'de Yahya Kemal Mahallesi konut ve dükkan proje alanında, Kağıthane Millet Bahçesi planlama alanında ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaat alanında incelemelerde bulunacak. 

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Projesi" kapsamında hizmete sunulacak Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin açılışını yapacak.

3- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor. 

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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