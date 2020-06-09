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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin törenine katılacak. 

2- CHP'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katılacak. 

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

7- Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliği yapacağı "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu online etkinlik gerçekleştirilecek. 

8- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor

9- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

10- Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- İzmir merkezli 22 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonla ilgili gelişmeler izleniyor. 

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

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