Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Basri Bağcı'nın yemin törenine katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin törenine katılacak.

2- CHP'nin Meclis grup toplantısı, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurul'da, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonunun 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katılacak.

5- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mayıs ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

7- Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlediği ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliği yapacağı "Salgın Sırasında Mültecilerin ve Yerlerinden Edilen Diğer İnsanların Durumu: Uluslararası İşbirliği İhtiyacı" konulu online etkinlik gerçekleştirilecek.

8- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor

9- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

10- Van'ın Çatak ilçesinde 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- İzmir merkezli 22 ilde FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonla ilgili gelişmeler izleniyor.

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.