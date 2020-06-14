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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'na canlı bağlantıyla, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Törenine katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılarak Katı Atık ve Atık Su Arıtma Tesisi, millet bahçesi alanı ile Sema Doğan Yaşam Alanı'nda incelemede bulunacak.

3- Jandarma Teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret edecek.

4- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin Türkiye ziyaretleri takip edilecek.

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

7- ÖSYM tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ), 81 ildeki 94 sınav merkezinde yapılacak.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

9- Süper Lig'de 27. haftaya Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK-MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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