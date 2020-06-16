Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak.

2- CHP'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

3- TBMM Genel Kurulunda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama Belediyesini ziyaret edecek, Selinos Deresi'nde inceleme yapacak, Kınık Belediyesi, Delez Yaşam Vadisi ve Akvatek Su Ürünleri'ne ziyarette bulunacak.

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

6- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin Sinema ve Tiyatro İstatistikleri'ni açıklayacak.

7- Hazine ve Maliye Bakanlığı, bono ve devlet tahvili ihaleleri gerçekleştirecek.

8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Amasya Valisi Osman Varol'u, Amasya milletvekillerini ve ilçe belediye başkanlarını kabul edecek, Amasya'ya yapılacak gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.

13- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

14- A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki rakipleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.