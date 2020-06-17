Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'dan oluşan heyeti, YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ayrı ayrı kabul edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ASO Haziran ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

4- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak "e-duruşma" uygulamasının test programına katılacak.

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilecek Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklama yapacak.

6- İYİ Parti'nin Meclis Grup Toplantısı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılacak.

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, ekonomi alanında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- Anayasa Komisyonunda, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.

9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü" programına, yangın uçağı tanıtım toplantısına ve uçakla yapılacak yangın söndürme tatbikatına iştirak edecek.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

11- NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumları yapılacak.

12- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 5. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

14- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek

15- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirecek.

17- UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaları masaya yatıracağı ve iki gün sürecek yönetim kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle başlayacak.

- İstanbul'un ev sahibi olduğu 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ilişkin son durumun da değerlendirileceği ilk gün toplantısının ardından UEFA Başkanı Alexander Ceferin, çevrim içi basın toplantısı düzenleyecek.

18- İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 2019-2020 sezonuna Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

19- İtalya Kupası finalinde Napoli ile Juventus karşı karşıya gelecek.