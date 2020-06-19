Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB ile ABD Ticaret Odası ortak Webineri'nin konuğu olacak ve açılış konuşmasının ardından Amerikan tarafının sorularını yanıtlayacak.

2- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için 23 Mart'tan bu yana uzaktan eğitimle devam eden eğitim-öğretim dönemi sona erecek.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olacak.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılacak, Mevlana Kültür Merkezi'nde muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelecek.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, orta menzilli ilk yerli füze motorunun (TEI-TJ300) test edilmesine ilişkin törende yer alacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

7- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini duyuracak.

8- TÜİK, merkezi yönetim bütçesinden 2020 yılında Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalara ilişkin verileri, 2019 yılı kütüphane istatistiklerini ve nisan ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları, 2019" haber bültenini yayımlayacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

10- AB üyesi ülkelerin liderleri, video konferansla toplantı yapacak.

11- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

13- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

14- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 28. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir maçını tribünden izleyecek.

15- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen TFF 1. Lig'de 29. hafta, Giresunspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.