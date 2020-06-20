Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne canlı olarak bağlanacak, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaru Sissoko ile görüşecek, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılacak ve Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni ziyaret edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da ziyaretler yapacak ve yapımı süren Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.

- Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında inceleme yaparak Marmara Üniversitesi Sağlık Bakanlığı Başıbüyük Hastanesi açılış törenine katılacak.

3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı'nın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

5- Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturum halinde yapılacak.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

7- Süper Lig'de 28. haftaya Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.

8- TFF 1. Lig'de 29. hafta Keçiörengücü-Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Ekol Göz Menemenspor karşılaşmalarıyla sürüyor.