Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çerkeş Hayvan Pazarı, Kurşunlu Kızlar Yolu Barajı ve Tuz Mağarası'nda incelemelerde bulunacak.
2- Sırbistan'da genel ve yerel seçimler yapılıyor.
3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
5- Süper Lig'de 28. haftaya Kasımpaşa-Fenerbahçe, Galatasaray-Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.
6- TFF 1. Lig'de 29. hafta Cesar Grup Ümraniyespor-Fatih Karagümrük, Boluspor-Altınordu, Altay-Akhisarspor karşılaşmalarıyla sürüyor.
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