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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek. 

2- TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

3- Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "silahsızlanma" konulu görüşme gerçekleştirecek.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenecek "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

6- Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerini 7 Şubat 2012’de ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 14'ü tutuklu 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.

7- Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları takip ediliyor.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

9- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

10- TFF 1. Lig'de 29. haftanın son maçında Adana Demirspor, Osmanlıspor'u konuk edecek.

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