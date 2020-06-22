Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın açılışını gerçekleştirecek.

2- TÜİK, haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi ile mayıs ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

3- Avusturya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "silahsızlanma" konulu görüşme gerçekleştirecek.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

5- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde düzenlenecek "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katılacak.

6- Emniyet ve yargı kurumlarının içine sızan FETÖ'cülerin, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı kamu görevlilerini 7 Şubat 2012’de ifadeye çağırma ve yakalama kararı çıkarma şeklinde kurguladıkları kumpasa ilişkin 14'ü tutuklu 34 sanıklı davanın ilk duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde görülecek.

7- Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları takip ediliyor.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

9- Süper Lig'de 28. hafta Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

10- TFF 1. Lig'de 29. haftanın son maçında Adana Demirspor, Osmanlıspor'u konuk edecek.