Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katılacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için düzenlenecek tanıtım toplantısına katılacak.

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin genel merkezinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili basın toplantısı yapacak.

6- TBMM Genel Kurulunda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İçişleri Komisyonunda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi görüşülecek.

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin e-Ticaret verilerinin açıklanacağı ve Elektronik Ticaret Bilgi Platformunun tanıtılacağı "Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) Dijital Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı sektörel güven endeksleri ile 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıklayacak.

10- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

11- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

14- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.