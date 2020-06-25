Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenecek "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katılacak.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin ilk 3 AVM kütüphanesinin açılışını Nata Vega Outlet'teki törenle yapacak.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Tanıtım Toplantısı'na video konferans yoluyla katılacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı ile Sudan Ortaklık Konferansı'na katılacak.

7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

8- Bursa'daki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık Merkez Bina'da Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı milletvekilleri ve il-ilçe belediye başkanlarını kabul edecek. Kabulde, Çankırı'da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımları için protokol imzalanacak.