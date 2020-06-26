  • BIST 114.139
  • Altın 388,184
  • Dolar 6,8462
  • Euro 7,6769
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
SON DAKİKAİçişleri: Tunceli'de biri Gri Liste'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Külliye'de düzenlenecek "Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması 2020 Yılı II. Toplantısı"na katılacak. 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yapacak, Dilovası'nda ve millet bahçesinde saha incelemelerinde bulunacak. 

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde, Fatih Projesi ve Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu'yla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Tuzla Deri OSB'de faaliyet gösteren Afrika'dan Rusya'ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji’nin resmi açılışını gerçekleştirecek. 

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı ve Tokat-Niksar Karayolu/Dönekse şantiyesinde incelemede bulunacak, bazı ziyaret ve temaslar gerçekleştirecek. 

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak. 

8- 36. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi düzenlenecek. 

9- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

10- Van'da 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- Bursa'nın Kestel ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler izleniyor. 

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

13- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

14- Süper Lig'de 29. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyor26 Haziran 2020 Cuma 09:06
  • Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı26 Haziran 2020 Cuma 09:05
  • New York'taki Diyanet camisinde Türklere ücretsiz antikor testi26 Haziran 2020 Cuma 09:04
  • Koronavirüs salgınında son 24 saat26 Haziran 2020 Cuma 09:04
  • Trump'tan 'John Bolton' açıklaması: Ülkeyi yönetirken yanlış seçimler yapabiliyorsunuz26 Haziran 2020 Cuma 09:03
  • ABD Temsilciler Meclisi polisin aşırı güç kullanmasını yasaklayan tasarıyı onayladı26 Haziran 2020 Cuma 09:02
  • Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı26 Haziran 2020 Cuma 09:02
  • Kovid-19'dan Brezilya’da 1141, Meksika’da 736, Hindistan'da 407 kişi öldü26 Haziran 2020 Cuma 09:01
  • Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak26 Haziran 2020 Cuma 08:59
  • Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında içme suyu çalışması yapan 2 işçi yaralandı25 Haziran 2020 Perşembe 23:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti