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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenecek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, koordinasyon toplantısına katılacak, millet bahçesinde incelemede bulunarak ilçe ziyaretleri gerçekleştirecek.

3- TBMM Adalet Komisyonunda, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor. 

5- Hırvatistan'da genel seçim yapılacak.

6- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

8- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

9- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katılacak.

10- Süper Lig'de 30. haftaya Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

11- TFF 1. Lig'de 32. hafta Hatayspor-Keçiörengücü, Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor-Altay, Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürecek.

12- Formula 1'de 2020 sezonu Avusturya Grand Prix'siyle başlayacak.

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