Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat'ta düzenlenecek "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, koordinasyon toplantısına katılacak, millet bahçesinde incelemede bulunarak ilçe ziyaretleri gerçekleştirecek.

3- TBMM Adalet Komisyonunda, barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam edecek.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

5- Hırvatistan'da genel seçim yapılacak.

6- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

8- Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 kişi törenle anılacak.

9- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısına katılacak.

10- Süper Lig'de 30. haftaya Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor, Galatasaray-Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

11- TFF 1. Lig'de 32. hafta Hatayspor-Keçiörengücü, Giresunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor-Altay, Osmanlıspor-Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sürecek.

12- Formula 1'de 2020 sezonu Avusturya Grand Prix'siyle başlayacak.