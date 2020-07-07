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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi yapılacak.

2- CHP Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak. 

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

6- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor. 

9- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

12- Süper Lig'in 31. haftası, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak. 

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