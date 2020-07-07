Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi yapılacak.
2- CHP Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Okulları Müdürleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.
4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne katılacak.
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.
6- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
7- Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin gelişmeler izleniyor.
8- Van Gölü'ne 27 Haziran'da açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları takip ediliyor.
9- Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki orman yangınına ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
12- Süper Lig'in 31. haftası, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.
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