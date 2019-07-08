Türkiye ve dünya gündemi 8 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyareti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya hareket edecek.

- Erdoğan, Saraybosna'da Butmir Askeri Üssü'ndeki AB Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığında görev yapan Türk askerleri ile Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret edecek.

- Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile görüşecek olan Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılacak heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Houmed ile görüşecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya gelecek.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, INNOPROM 2019 Türkiye Milli Fuar Alanı açılışı ile Türk-Rus Sanayi Forumu'na katılacak.

6- Yunanistan'da erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisinin kazanmasının ardından gelişmeler izleniyor.

7- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde başlayacak.

10- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turunda Mali-Fildişi Sahili ve Gana-Tunus maçları yapılacak.