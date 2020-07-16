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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret edecek.

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzalayacak.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, askeri alanda düzenlemeler içeren Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı ile Süt ve Süt Ürünleri istatistiklerini, 2019 yılının Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıklayacak.

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

6- Van'da 2'si pilot 7 emniyet personelinin şehit olduğu keşif uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor.

8- Rize'nin Çayeli ve Artvin'in Yusufeli ilçesindeki sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9 - Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.

10- Aralarında eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanıklı "futbolda şike" davası, yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarının Yargıtayca usulden bozulması üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülecek.

11- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

12- Trabzonspor'un, Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itirazın duruşması çevrim içi yapılacak.

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