Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, devam eden proje alanlarında incelemelerde bulunacak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yapacak.(Osmaniye)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın Alaşehir'deki cenaze törenine katılacak.(Manisa)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Havalimanı Müzesi"nin açılışını yapacak. Bakan Ersoy, Ilıca Halk Plajı'nda düzenlenecek Mavi Bayrak Töreni'ne iştirak edecek.(İzmir)

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Bolaman Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ordu)

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

7- TÜİK, 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıklayacak.

8- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ekonomiyi kurtarma programı ve bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

9- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

10- Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

11- Van ve Siirt'te şehit düşen polislerin memleketlerindeki cenaze törenleri izleniyor.

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.