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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valilik, belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, devam eden proje alanlarında incelemelerde bulunacak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının açılışını yapacak.(Osmaniye)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın Alaşehir'deki cenaze törenine katılacak.(Manisa)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul Havalimanı Müzesi"nin açılışını yapacak. Bakan Ersoy, Ilıca Halk Plajı'nda düzenlenecek Mavi Bayrak Töreni'ne iştirak edecek.(İzmir) 

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Bolaman Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ordu)

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek. 

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri ile mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. 

7- TÜİK, 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerini açıklayacak.

8- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ekonomiyi kurtarma programı ve bütçeyi görüşmek üzere bir araya gelecek.

9- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

10- Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner ve polis memuru Mustafa Keskin için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

11- Van ve Siirt'te şehit düşen polislerin memleketlerindeki cenaze törenleri izleniyor.

12- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

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