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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek. 

2- CHP ve HDP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sağlık, Aile, Çalışma, ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgını ile ilgili çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri ile mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak. 

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'e resmi ziyarette bulunacak. 

7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

8- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

11- TFF 3. Lig 1. Grup play-off yarı final turunda Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor ve 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor karşılaşmaları oynanacak.

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