Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

2- CHP ve HDP Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sağlık, Aile, Çalışma, ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgını ile ilgili çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk istatistikleri ile mayıs ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay ve 4 yıl vadeli devlet tahvillerinin ilk ihraç ihalelerini yapacak.

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'e resmi ziyarette bulunacak.

7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

8- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

11- TFF 3. Lig 1. Grup play-off yarı final turunda Anagold 24Erzincanspor-Artvin Hopaspor ve 68 Aksaray Belediyespor-1928 Bucaspor karşılaşmaları oynanacak.