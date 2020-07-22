Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.
2- TBMM'den
- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.
- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.
3- CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katılacak.
- Bakan Varank, İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine de iştirak edecek.
5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katılacak.
6- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.
7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Ekvator Ginesi'nde temaslarına devam edecek, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin açılışına katılacak.
8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
11- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşılaşacak.
12- TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.