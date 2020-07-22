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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek.

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

- Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında düzenlenen Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.

3- CHP Genel Başkan yardımcıları Tuncay Özkan ve Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katılacak.

- Bakan Varank, İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine de iştirak edecek.

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal kayıt ve işlemlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Tarım portalının tanıtım toplantısına katılacak.

6- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıklayacak.

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Ekvator Ginesi'nde temaslarına devam edecek, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliğinin açılışına katılacak.

8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

9- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

11- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçlarında Bursaspor ile Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşılaşacak.

12- TFF 3. Lig 2. Grup play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak.

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