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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak. 

- Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer alacağı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başlayacak.

- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılı sonra ilk cuma namazı kılınacak.

- Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

2 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı"na katılacak. (İstanbul)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

4- TÜİK, 2019 yılı sanayi ürün istatistiklerini duyuracak.

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçı oynanacak.

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