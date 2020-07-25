Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, Bilkent Odeon'da başlayacak.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın Valiliği'ni ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak, AK Parti il teşkilatı ziyaretinin ardından Söke ve Nazilli'de incelemelerde bulunacak.
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, REKA Bitkisel Yağları Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek, "Tekirdağ Söz Sizde" başlıklı sektör toplantısına katılacak, Şarköy ve Malkara'da çiftçilerle buluşacak, Robotik Süt Sağım Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Hayrabolu'da çiftçilerle bir araya gelecek.
4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
6- Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği-Beşiktaş, Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.
7- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aydın Valiliği'ni ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısı sonrası basın açıklaması yapacak, AK Parti il teşkilatı ziyaretinin ardından Söke ve Nazilli'de incelemelerde bulunacak.
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, REKA Bitkisel Yağları Üretim Tesisi'ni ziyaret edecek, "Tekirdağ Söz Sizde" başlıklı sektör toplantısına katılacak, Şarköy ve Malkara'da çiftçilerle buluşacak, Robotik Süt Sağım Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından Hayrabolu'da çiftçilerle bir araya gelecek.
4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
6- Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe-Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği-Beşiktaş, Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor karşılaşmaları oynanacak.
7- TFF 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Anagold 24Erzincanspor ile 68 Aksaray Belediyespor karşı karşıya gelecek.
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