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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapacak. 

3- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.

5- Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı, Azerbaycan'da başlayacak. 

6- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da gerçekleştirileceği toplantıya katılacak.

10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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