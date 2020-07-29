Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak. 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapacak. 3- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak. 4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak. 5- Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı, Azerbaycan'da başlayacak. 6- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da gerçekleştirileceği toplantıya katılacak. 10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.