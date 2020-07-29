Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak.
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapacak.
3- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.
4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.
5- Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı, Azerbaycan'da başlayacak.
6- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da gerçekleştirileceği toplantıya katılacak.
10- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.