Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini açıklayacak. 2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 4- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak son 16 turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. - Turuncu-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 5- Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başlayacak.