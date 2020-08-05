Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamı Murtaza Çelikel için Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak. 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak. 4- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 6- Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında ikili iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanacak. 7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyecek. 10- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Kopenhag-Medipol Başakşehir karşılaşmasının yanı sıra 3 maç daha oynanacak. 11- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.