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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pozantı Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak. 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş adamı Murtaza Çelikel için Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri ile temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

4- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

6- Türkiye Cumhuriyeti Ombudsmanlık Kurumu ile Cibuti Cumhuriyeti Arabuluculuk Kurumu arasında ikili iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalanacak. 

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Medipol Başakşehir'in Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını izleyecek.

10- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Kopenhag-Medipol Başakşehir karşılaşmasının yanı sıra 3 maç daha oynanacak. 

11- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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