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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta ziyareti kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile bir araya gelecek. 

2- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

4- İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda tüm il ve ilçelerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, genel ve özel kolluk birimlerinin katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirilecek.

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 4 karşılaşma yapılacak.

8- Süper Lig takımlarının transfer çalışmaları izleniyor.

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