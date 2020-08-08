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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek, patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak ve Kütahya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Gediz-Abide yolu şantiyesi ile Tavşanlı-Domaniç yolunda incelemelerde bulunacak.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak, Kovid-19 testlerinden geçecek sarı-lacivertli ekip, ilk idmanına çıkacak.

7- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları oynanacak.

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