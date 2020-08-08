Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut'ta Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn, Temsilciler Meclisi Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Hasan Diyab ile görüşecek, patlamanın meydana geldiği limanda incelemelerde bulunacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, partisinin genel merkezinde Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak ve Kütahya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, Gediz-Abide yolu şantiyesi ile Tavşanlı-Domaniç yolunda incelemelerde bulunacak.

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

5- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

6- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak, Kovid-19 testlerinden geçecek sarı-lacivertli ekip, ilk idmanına çıkacak.

7- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona-Napoli ve Bayern Münih-Chelsea maçları oynanacak.