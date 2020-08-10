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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek. 

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katılacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile haziran ayına dair kümes hayvancılığı, süt ve süt üretimi istatistiklerini açıklayacak. 

4- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

5- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-Kopenhag ve Inter-Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

8- Beşiktaş Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

9- Voleybolda 2020-2021 sezonu için Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi, kadınlar ile erkeklerde 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının fikstür çekimi, TVF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda on-line yapılacak.

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