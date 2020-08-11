Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yahşihan, Bahşili ve Keskin ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hasandede Türbesi'ni ziyaret edecek, Emine Bulut'un ailesiyle bir araya gelecek.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- İçişleri Bakanlığınca, tüm il ve ilçelerde vali, kaymakam, belediye başkanları ve muhtarların da katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapılacak.

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu, Almanya'da Shakhtar Donetsk-Basel, Wolverhampton-Sevilla maçlarıyla tamamlanacak.