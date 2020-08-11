  • BIST 1.082
  • Altın 470,846
  • Dolar 7,2808
  • Euro 8,5418
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul edecek, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. 

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yahşihan, Bahşili ve Keskin ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak, Hasandede Türbesi'ni ziyaret edecek, Emine Bulut'un ailesiyle bir araya gelecek.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

6- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

7- İçişleri Bakanlığınca, tüm il ve ilçelerde vali, kaymakam, belediye başkanları ve muhtarların da katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapılacak. 

8- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

9- UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu, Almanya'da Shakhtar Donetsk-Basel, Wolverhampton-Sevilla maçlarıyla tamamlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın söndürüldü11 Ağustos 2020 Salı 09:32
  • Türkiye ve dünya gündemi11 Ağustos 2020 Salı 09:31
  • Dışişleri Bakanlığı, Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı11 Ağustos 2020 Salı 09:15
  • Tarihi yapıya monte edilen ve tepki toplayan o klimalar kaldırıldı11 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Lüks villa kiralamak isteyen tatilcilere 'kopya site' şoku11 Ağustos 2020 Salı 09:08
  • Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 353 şüpheli yakalandı11 Ağustos 2020 Salı 09:06
  • Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi11 Ağustos 2020 Salı 09:05
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar11 Ağustos 2020 Salı 09:03
  • İzmir'de suya yüzde 11,7 zam11 Ağustos 2020 Salı 09:02
  • Kepsut'ta orman yangını11 Ağustos 2020 Salı 08:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti