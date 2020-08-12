Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi. 1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek. 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katılacak. 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na iştirak edecek. 4- TÜİK, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıklayacak. 5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor. 6- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı yapacak. 7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Derince Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına katılacak. - İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları Alanı'nda incelemede bulunacak Bakan Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın tanıtımına iştirak edecek. 10- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nun ilk maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. 11- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek. 12- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.