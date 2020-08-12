Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek.
2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katılacak.
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na iştirak edecek.
4- TÜİK, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
6- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı yapacak.
7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Derince Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına katılacak.
- İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları Alanı'nda incelemede bulunacak Bakan Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın tanıtımına iştirak edecek.
10- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nun ilk maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek.
11- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek.
12- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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