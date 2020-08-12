  • BIST 1.106
  • Altın 455,741
  • Dolar 7,2949
  • Euro 8,5628
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 24 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek. 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katılacak.

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na iştirak edecek.

4- TÜİK, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini açıklayacak. 

5- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

6- Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı yapacak.

7- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Derince Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nin açılışına katılacak. 

- İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları Alanı'nda incelemede bulunacak Bakan Kasapoğlu, Göçebe Oyunları'nın tanıtımına iştirak edecek. 

10- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nun ilk maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek. 

11- Kulüpler Birliği Vakfı, yapacağı toplantıda gündemindeki konuları görüşecek. 

12- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ortahisar Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:07
  • Hatay Vali Yardımcısı, annesi ve erkek kardeşini tabancayla öldürdü12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:05
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:02
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi12 Ağustos 2020 Çarşamba 09:01
  • Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:58
  • Malatya'da, koronavirüs denetimi11 Ağustos 2020 Salı 21:13
  • Savunma Sanayii İcra Komitesi: Türkiye kararlı bir şekilde yoluna devam edecektir11 Ağustos 2020 Salı 20:56
  • MSB: Misakımız Mavi Vatanımızdır11 Ağustos 2020 Salı 20:48
  • Taksici, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismardan tutuklandı11 Ağustos 2020 Salı 20:12
  • Akşener: Parlamenter sisteme geçişe destek veririz11 Ağustos 2020 Salı 20:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti