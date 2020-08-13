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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak edecek. 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi Araç Tanıtım ve Toplu Açılış Töreni'ne katılacak. 

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın seçkin gözlemci gününe katılacak ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek. 

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Libya Planlama Bakanı Taher Jehaimi ile bir araya gelerek, heyetler arası görüşmelere ilişkin basın açıklaması yapacak.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıklayacak.

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

7- İstanbul Sanayi Odası, “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasının sonuçlarını yazılı açıklamayla duyuracak.

8- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

9- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Leipzig-Atletico Madrid maçı oynanacak.

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