Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi ile Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret edecek, Serçeşme Parkı Açılış Töreni ile 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni'ne katılacak.
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
4- UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nin ilk maçında Sevilla ile Manchester United karşı karşıya gelecek.
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