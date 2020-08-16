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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Belediyesi ile Bektaş Efendi Türbesi'ni ziyaret edecek, Serçeşme Parkı Açılış Töreni ile 31. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Töreni'ne katılacak.

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nin ilk maçında Sevilla ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

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